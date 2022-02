2.2.2022: 20 Jahre Willem-Alexander und Maxima

Selten begann eine Ehe so romantisch: Es ist der 2.2.2002. Die Sonne strahlt, es ist frühlingshaft warm in Amsterdam. In der Nieuwe Kerk geben einander Kronprinz Willem-Alexander (34) und die Argentinierin Maxima Zorreguieta (30) das Jawort. Maxima vergießt Tränen bei den Klängen eines Tangos aus ihrer Heimat. Später auf dem Balkon des Palastes küsst sich das Paar, so leidenschaftlich haben Royals sich wohl noch nie geküsst - zumindest nicht vor den Augen der Welt.