Königin Maxima lässt ihre sexy Beine blitzen

Was für ein Auftritt, den Königin Maxima der Niederlande am Dienstag in Den Haag hinlegte. Beim Empfang der niederländischen Olympia-Medaillengewinner machte die Ehefrau von König Willem-Alexander in ihrem türkisen Kleid nicht nur eine fabelhafte Figur, sondern ließ sogar ihre sexy Beine blitzen!