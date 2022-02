Kameras auf Damen-WC in Botschaft installiert

Ein früherer Angestellter der australischen Botschaft in Bangkok soll Kameras in der Frauentoilette der diplomatischen Vertretung installiert haben. Die thailändische Polizei habe den Mann im vergangenen Monat festgenommen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Canberra am Samstag. Weitere Details nannte er unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.