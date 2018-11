Skandal beim Roten Kreuz: Kameras im Damen-WC!

Zwei Kameras

Ein hauptamtliches Mitglied des Roten Kreuzes Innsbruck hat in der Damen-Toilette zwei Videokameras installiert. „Als diese entdeckt wurden, haben wir sofort die Polizei eingeschaltet. Der Verdächtige wurde umgehend ausgeforscht“, sagt Stöckl in Gespräch mit der „Krone“. Der Obmann betont, dass zumindest keine externen Personen oder Schulungsteilnehmer gefilmt worden sind, weil die Kameras in einem Bereich installiert waren, zu dem nur Mitglieder Zugang haben.