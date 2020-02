Lady Bitch Ray warnt vor Kameras in Kloschüsseln

Die deutsche Rapperin Lady Bitch Ray hat vor versteckten Kameras in den Kloschüsseln von Damen-Toiletten gewarnt. Für einen Auftritt in einem Club habe sie einmal Security Personal gebucht, schrieb die Linguistin am Donnerstag bei Twitter. Einer der Personenschützer fand dann genau so eine Kamera in einem WC im Backstage-Bereich.