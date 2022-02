Neuer Krieg droht: „Sind am Ende unserer Kräfte“

Caritas seit 30 Jahren vor Ort im Einsatz

„Die Not ist dramatisch. Bereits jetzt sind 2,9 Millionen Menschen in der Ostukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen“, so Landau. Tendenz steigend, nachdem sich mehr als 100.000 russische Soldaten entlang der Grenze in Stellung gebracht haben und die nächste Eskalation droht. Seit 30 Jahren ist die Caritas vor Ort im Einsatz.