Haselgraben dient Linz nicht nur als „Klimaanlage“

Künftige Bauvorhaben danach ausrichten

Ein Schwerpunkt des Projekts ist der Haselgrabenwind. Der Haselgraben ist neben dem Donautal der markanteste Einschnitt im Relief von Linz und verläuft von der Stadt rund zehn Kilometer nach Norden ins deutlich höher gelegene Mühlviertel. Wenn es in den Nächten abkühlt, strömt von dort frische Luft ins Stadtgebiet. „Eine Strömung wie der Haselgrabenwind mischt Frischluft in die schadstoffbelastete Grenzschicht der Stadt und die Konzentration der Schadstoffe sinkt. Daher ist es wichtig, künftige Bauvorhaben so zu gestalten, dass die für die Luftqualität wichtigen Windströmen auch in den nächsten Jahren ungestört erhalten bleiben“, klärt Stefan Oitzl, Luftgüteexperte des Landes OÖ auf.