Vogelgrippe in Italien: 15 Millionen Tiere gekeult

Die Vogelgrippe hat in Italien nach Behördenangaben eine besorgniserregende Verbreitung gefunden. 306 Infektionsherde wurden in verschiedenen Teilen des Landes gemeldet. Betroffen sind 1600 der 18.000 Unternehmen. Ein Großteil des Hühnerzucht ist in Norditalien konzentriert. Allein in der Lombardei zählt man 26 Millionen Vögel. Italien ist mit einer Produktion von 796.000 Tonnen jährlich Europas viertstärkster Eierproduzent.