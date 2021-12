Israel: Tausende Kraniche an Vogelgrippe verendet

Massensterben in Legebatterien

Auch in weiteren Legebatterien in Israel sei zuvor ein Massensterben beobachtet worden. „Das Landwirtschaftsministerium hat die Sorge, dass Menschen sich durch infizierte Legebatterien in der Nähe von Wohnhäusern anstecken könnten“, hieß es in einer Mitteilung.