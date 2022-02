Die Lawinengefahr im Land bleibt hoch!

Der Lawinenwarndienst des Landes hat am Donnerstag für abseits der Pisten in nahezu ganz Salzburg die Stufe 4 ausgerufen. Oberhalb der Waldgrenze, ab circa 1800 Metern Seehöhe, war die Gefahr „groß“ – vor allem aufgrund des zuletzt starken Windes. In niedrigen Lagen herrschte immerhin „erhebliche Lawinengefahr“ (Stufe 3). Ab Freitag gilt die Stufe 3 auch in den höheren Lagen. Sprich: Die Gefahr bleibt weiterhin erheblich. Einzig in den Lungauer Nockbergen ist die Situation aufgrund der zuletzt von Norden kommenden Niederschläge ein klein wenig besser.