Italien: Mattarella erneut als Präsident vereidigt

13 Wahlleute positiv getestet

Mattarella wurde genau an dem Tag, an dem seine erste siebenjährige Amtszeit endete, in einem festlich geschmückten Saal mit roten Vorhängen und 21 italienischen Flaggen angelobt. Der Chef der in Rom mitregierenden Rechtspartei Lega, Matteo Salvini, wurde bei einem Screening vor der Vereidigung am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Er wurde daher nicht zur Vereidigungszeremonie im Parlament in Rom zugelassen. Insgesamt 13 der rund 1009 Wahlleute, die sich den Antigentests vor der Vereidigung unterzogen, wurden positiv getestet.