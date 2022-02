Impfkritik mit NS-Bezug: Ermittlung wegen Plakate

Mehrere Plakate in Fenstern eines Wohnhauses in Bad Aussee haben nun das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) auf den Plan gerufen: Die Staatsanwaltschaft Leoben hat nach einer ersten Prüfung Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen das Verbotsgesetz eingeleitet. Es geht um Plakate, auf denen in ähnlicher Schrift wie über dem Eingangstor des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz steht: „Impfen macht frei“.