Tanner: Mali-Mission des Heeres nicht in Gefahr

West- und Zentralafrika erleben eine Welle militärischer Putschversuche. Zuletzt scheiterte am Dienstag im westafrikanischen Guinea-Bissau nach Angaben der dortigen Regierung der Versuch einer Machtübernahme durch Soldaten. In Mali ist seit Mai 2021 die Armee an der Macht. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sieht die EU-Ausbildungsmission des Bundesheeres trotz der angespannten politischen Lage in dem westafrikanischen Land derzeit nicht gefährdet. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Mission erfüllt werden“, sagte sie am Donnerstag.