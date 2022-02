Drogenlenker rammt auf der Flucht Polizeiwagen

Ein Drogenlenker hat am Mittwochabend in Wien-Simmering einen Polizeiwagen gerammt und ist so - zunächst - entkommen. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak verfing sich der 31-jährige BMW-Fahrer kurz vor 19.30 Uhr in einem Planquadrat des Stadtpolizeikommandos Simmering. Statt die Anordnungen der Beamten zu befolgen, brauste er davon und durchbrach auch eine Sperre.