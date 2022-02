Red Bull Salzburg hat „großes Ziel“ erreicht

14 Punkte liegt man nach 18 von 22 Grunddurchgangsrunden vor den ersten Verfolgern Sturm und WAC - Sorgen schauen anders aus. Den Auftakt macht am Sonntag (16.30 Uhr) das Cup-Viertelfinale gegen den LASK, am 11. Februar gastiert die Truppe von Matthias Jaissle dann bei Rapid, ehe es am 16. Februar zuhause zum Kräftemessen mit den Bayern (Rückspiel in München am 8. März) kommt. „Wir haben zwei schwere Spiele vor Bayern“, sagte Freund. „Das ist eine super Geschichte, dass wir gleich richtig gefordert sind. Das sind richtige Standortbestimmungen.“