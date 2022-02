Proteststurm gegen Atomkurs der EU!

Erdgas laut Industrie „zurecht grün“

Die Industriellenvereinigung plädierte unterdessen für einen realistischeren Zugang zur Energiewende. Erdgas sei eine sinnvolle Alternative und „zurecht grün“, so IV-Präsident Georg Knill. Zur Atomenergie schwieg er sich hingegen aus. Er trat aber dafür ein, dass nicht nur die CO2-Emissionen, sondern auch die Strompreise im Auge behalten werden müssten. „Die derzeit explodierenden Energiepreise machen überdeutlich, wie wichtig eine sichere, ausreichende Stromversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen ist“, sagte Knill. Ohne Erdgas würde die - für den Standort und damit Arbeitsplätze entscheidende - Energieversorgungssicherheit in den kommenden Jahren leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Die Energiewende könne nur mit einem realistischen Zugang und machbaren Rahmenbedingungen gelingen, so Knill. Der Ausbau erneuerbarer Energien sei richtig und wichtig. Allerdings brauche es für die volatile - vom Wetter abhängige - erneuerbare Stromerzeugung konventionelle, also fossile Energieträger.