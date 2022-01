Atomkraft zu teuer und lange Bauzeiten

Darüber hinaus sei die Kernenergie schlicht zu langsam, um einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „Wenn man das 1,5-Grad-Ziel ernst nimmt, ist eine Dekarbonisierung in den nächsten 20 bis 30 Jahren notwendig“, in Österreich will man es gar in 18 Jahren schaffen, erklärt der Forscher von der Universität für Bodenkultur. Die Kernreaktoren, deren Bau in den letzten Jahren in Europa begonnen wurde, hätten alle Bauzeiten von zehn bis 15 Jahren und würden am Ende dreimal so viel kosten, wie ursprünglich veranschlagt. Meister verweist hier unter anderem auf den Block 3 des Kernkraftwerks Olkiluoto in Finnland: Baubeginn war 2005, die Fertigstellung war für 2009 geplant. Der Reaktor ist Ende 2021 mit 13 Jahren Verspätung ans Netz gegangen und hat zehn Milliarden Euro gekostet, statt der ursprünglich budgetierten drei Milliarden Euro.