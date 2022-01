Keine Banken-Investition in die Atomkraft

Geldinstitute unterstützen Proteste

Die drei Umweltpolitiker haben parallel dazu eine mächtige Anti-Atom-Allianz geschmiedet. „Große und wichtige österreichische Banken und Versicherungen gehen mit gutem Beispiel voran – und versichern „eidesstattlich“, das Geld ihrer Sparer oder auch Aktien nicht in nukleare Projekte zu investieren. Konkret mit dabei ist Raiffeisen NÖ-Wien mit Präsident Erwin Hameseder, der betont, dass sein Institut in einer Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen hat, keine derartigen Investments zu tätigen. Ebenfalls dabei sind die Niederösterreichische Versicherung mit ihrem neuen Generaldirektor Stefan Jauk und auch die blau-gelbe Hypo Landesbank. Pernkopf: „Wir werden weitere Partner mit an Bord holen.“