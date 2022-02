Was arme Familien in Österreich mit 100 € machen

Die Kosten fürs Leben explodieren. Obwohl Österreich unter den Top 20 der reichsten Länder weltweit rangiert, ist jedes fünfte Kind in unserem Land von Armut betroffen. 25 Prozent dieser Mädchen und Buben leben in Wien. Die Volkshilfe hat anhand von 500 Familien untersucht, woran es armutsbetroffenen Kindern in der Pandemie mangelt.