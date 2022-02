„Modetrends folge ich sicherlich nicht“

„Ich will es zur Fashion Week in New York schaffen“, sagt Kilian Zündel. Kurz darauf bricht er in lautes Lachen aus. Seine Freunde, die ihn zum Fotoshooting für die „Krone“ begleitet haben, ebenfalls. Sie wissen, wenn jemand Star-Allüren hasst und die Bodenständigkeit schätzt, dann Kilian Zündel.