Ex-Tourneesieger in Peking Damen-Cheftrainer

So schnell kann es in Corona-Zeiten gehen. Nach dem misslungenen Comeback fliegt Thomas Diethart unverhofft die Karriereleiter als Trainer hinauf. Weil Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer als Kontaktperson in Österreich bleiben muss, leitet der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger wenige Wochen nach seiner Amtseinführung als Co-Trainer interimistisch die Geschicke bei den Olympischen Winterspielen in Peking.