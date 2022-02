Maßnahmengegnerin rast mit Auto auf Polizisten los

Nachdem die Freie Bürgerpartei dazu aufgerufen hatte, wird in der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz seit Wochenbeginn täglich demonstriert. Die Zahl der Teilnehmer wird zwar immer überschaubarer, dennoch blockierten am späten Dienstagnachmittag erneut bis zu 230 Personen den Verkehr im Stadtzentrum. Und die Stimmung scheint noch aufgeheizter zu sein, wie ein gefährlicher Vorfall am Rande der Versammlung zeigt.