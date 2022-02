Verständnis für die Impfgegner schwindet

Roland Frühstück, der in Bregenz wohnhafte ÖVP-Klubobmann und somit Vertrauter von Landeshauptmann Markus Wallner, musste sich in den vergangenen Wochen einige Beschwerden von Bürgern anhören, deren Heimfahrt sich wegen der Demos verzögert hatte. Was die Forderung der Freien Bürgerpartei nach einem Gespräch mit dem Landeshauptmann angeht, macht er Parteichef Palm aber wenig Hoffnung. Zum einen würden Gesetze wie die Impfpflicht auf Bundesebene beschlossen. „Zum anderen frage ich mich, welches Mandat Vertreter dieser Partei haben. Und so wie sich manche aufführen - Menschen als Mörder bezeichnen, Privatgrundstücke betreten und ähnliches - wird sich von Regierungsseite niemand mit ihnen zusammensetzen.“