Großer Förderbedarf im Fach Deutsch bereitet Sorge

Sprachdefizit bleibt bestehen

Die Ergebnisse des Bildungsmonitors sind in der Tat alarmierend: Knapp ein Viertel der Kinder in Vorarlberg hat einen Förderbedarf in Deutsch, wenn sie in die erste Bildungseinrichtung kommen. Rund 80 Prozent dieser Kinder holen das Sprachdefizit nicht auf, was dazu führt, dass in den höheren Schulen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache massiv unterrepräsentiert sind. Nur jede fünfte AHS-Schülerin und jeder vierte BHS-Schüler hat Deutsch als Zweitsprache. „Diese Politik fällt uns allen auf den Kopf. Wer Kindern Chancen nimmt, sät soziale Ungleichheit und langfristige Kosten“, meint Bösch-Vetter.