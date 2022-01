Impfquote bleibt bei schwachen 69,4 Prozent

Neben dem Impfen setzt das Land auch auf Tests. In der vergangenen Woche wurden 29.419 behördlich angeordnete PCR-Tests sowie 22.731 PCR-Screeningtests in den Landesteststraßen durchgeführt. 17.454 Proben von PCR-Gurgel-Selbsttests wurden im neuen Labor in Dornbirn ausgewertet. Zudem wurden 148.323 Schultests, 5222 Betriebstestungen sowie 68.135 Testungen in Apotheken registriert. Hinzu kamen noch 36.727 Antigen-Schnelltests.