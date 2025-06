„Es ist jetzt wieder ein ganz anderes Gefühl“

Im Vergleich zur Vorsaison gibt es viele Veränderungen bei den Bregenzern, zahlreiche Abgänge müssen kompensiert werden. Neun Neuzugänge wurden bisher präsentiert, zwei davon Tormänner. Am Mittwoch stieß Atsushi Zaizen zum Team, der Offensivspieler stand zuletzt bei Bundesligist GAK unter Vertrag, spielte aber leihweise in Voitsberg. „Die Spieler haben eine gute Mentalität, sie scherzen miteinander sind aber trotzdem fokussiert“, sagt Van Acker, „zwei weitere Verstärkungen werden noch kommen. Wir wollen qualitativ ein wenig besser aufgestellt sein, als wir es in der vergangenen Saison waren.“