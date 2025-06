Nächste Topscorerin verlässt die Altacher Damen

Im Februar 2024 war Isabella Jaron nach Altach gekommen und hatte nach ausgeheiltem Kreuzbandriss in 18 Spielen, 16 davon in der Admiral Bundesliga, sechs Tore und zwei Assists gemacht. Damit avancierte die 23-jährige Deutsche zu einer der Topscorerinnen im Rheindorf. Das blieb auch in ihrer Heimat nicht unbemerkt. Ein Jahr nach ihrer Präsentation in Altach wurde bekannt, dass die Angreiferin per Leihe für ein halbes Jahr zu Bundesligist Carl Zeiss Jena geht.