Heimische Touristiker wurden ausgezeichnet

Ein solches Projekt ist etwa die Önsche Walser Chuche²: Acht Kleinwalsertaler Betriebe erforschen in der „Naturküche“ pflanzliche Zutaten aus der Region. Die Jury nannte das Projekt „ehrlich, experimentierfreudig und zutiefst gemeinschaftlich“. Anerkennungen gab es für das Hotel „Kleiner Löwe“ in Bregenz für moderne Gastlichkeit in historischer Architektur. Und das Restaurant „Moritz“ wurde für seine konsequente Ausrichtung auf 100 Prozent Bio-Küche geehrt.