Zahl der Firmenpleiten im Ländle deutlich gesunken

Noch im ersten Quartal 2025 gab es keine markanten Anhaltspunkte, die für einen spürbaren Rückgang bei den Insolvenzen gesprochen hätten. Vielmehr war das Insolvenzniveau nahezu ident mit jenem des Vorjahres. Seit April 2025 allerdings hat sich das Insolvenzgeschehen am Landesgericht Feldkirch – in Relation zum letztjährigen Vergleichszeitraum – aber deutlich abgekühlt. Eine Einschätzung, welche Gründe die Insolvenzzahlen in Vorarlberg sinken lassen, ist auch für die Experten des KSV1870 nicht einfach: Vorarlberg profitiert sicherlich von einem sehr gut ausgeprägten Branchenmix. Der Tourismus ist in der vergangenen Wintersaison ansprechend gelaufen, das Gewerbe und der Dienstleistungssektor liefern angemessene Ergebnisse und auch die Industrie ist trotz der sehr schwierigen geopolitischen Situation auf einem stabilen Weg, lautet das Resümee.