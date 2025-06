Förderung als Stabilisator

Nicht nur die Oppositionsparteien, sondern auch Karlheinz Kopf, Präsident der ÖVP-dominierten Vorarlberger Wirtschaftskammer, sieht die angekündigten Änderungen bei der Wohnbauförderung kritisch. „Die Wohnbauförderung ist weit mehr als ein finanzieller Zuschuss, sie ist ein zentraler Stabilisator in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten“, betont er. In der Bauwirtschaft würden viele Arbeitsplätze, Lehrstellen und regionale Wertschöpfungsketten direkt an einer stabilen Förderkulisse hängen. „Gerade jetzt, wo erste Anzeichen einer Erholung zu spüren sind, wäre ein Rückzug aus der Förderung das falsche Signal.“