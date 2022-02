Doppelter Ty Loney erlegte Znaim spät in Überzahl

In speziell angefertigten Trikots, deren Verkaufserlöse an die „Wings for Life“-Stiftung gehen, gingen die Eisbullen am Dienstagabend vor heimischem Publikum gegen Znaim aufs Eis. Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem die Gäste vor allem im Konter gefährlich wurden. Doch Salzburg konnte sich auf seinen Goalie JP Lamoureux verlassen. Auf der Gegenseite feuerten Raffl und Co. Schuss um Schuss aufs Tor der Adler. Flo Baltram gelang die verdiente Führung (10.). Doch anstatt einen Treffer draufzulegen, gelang Znaim in Unterzahl eine Minute vor der ersten Pause der Ausgleich. Sebastian Gorcik bezwang Lamoureux im Konter per Flachschuss durch die Beine.