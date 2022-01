Italien hält an seinen Corona-Restriktionen fest

Unser südlicher Nachbar Italien lockert die Corona-Restriktionen trotz einer sinkenden Zahl von Neuansteckungen nicht. So wird die Maskenpflicht für den Außenbereich um weitere zehn Tage verlängert. Diskotheken und Tanzlokale bleiben bis zum 10. Februar geschlossen, teilte das Kabinett in Rom am Montag mit.