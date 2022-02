Mit fast 68 ist noch lange nicht Schluss

Einfach nichts tun, in Pension gehen - all das könnte Manfred Kalcher machen, will er aber nicht. Stattdessen schlägt der 67-Jährige heute ein neues Kapitel seiner Karriere auf, wird operativer Chef der Thermenresorts der Vamed-Gruppe. Vom Tauern-Spa in Zell am See bis zum Aqua-Dome in Längenfeld laufen nun die Fäden bei jenem Mann zusammen, der seit Herbst 2011 an der Spitze der Therme Geinberg gestanden war.