Letzte Bohrmaschine auf der Südstrecke ist fertig

„Der historische Ausbau der Südstrecke geht weiter sehr gut voran. Durch den Abschluss der Arbeiten der Tunnelbohrmaschinen haben wir wieder einen großen Schritt in Richtung Fertigstellung der neuen Südstrecke gemacht, die für unsere Reisenden eine völlig neue Bahnqualität bringen wird. Ein Glückwunsch an alle am Bau Beteiligten und viel Erfolg für die weiteren Arbeiten“, so Judith Engel, Vorstandsdirektorin ÖBB-Infrastruktur AG.