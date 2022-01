ÖSV-Comebacker hat Chancen auf zwei Weltcuptickets

Acht Wochen lang musste Österreichs Riesentorlauf-Juniorenweltmeister nach einem Sturz, bei dem er sich an beiden Schienbeinköpfen verletzt hatte, zuletzt pausieren. Bei seinem Comeback am Donnerstag in Saalbach fuhr der Vorarlberger dann aber beim Europacup-Super-G auf Anhieb wieder auf Platz sieben. Während der 20-Jährige den Kampf um den Gesamtsieg abschreibt, könnte er in zwei Disziplinenwertungen durchaus noch ganz vorne mitmischen - und sich so Weltcup-Fixplätze für den kommenden Winter holen.