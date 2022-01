Hütter und Brignone siegen im Garmisch-Super-G

Fast zwei Jahre hat es gedauert, bis eine ÖSV-Läuferin den Sieg in einem Weltcup-Super-G davontragen durfte. Zuletzt war dies Nina Ortlieb am 29. Februar 2020 in La Thuile gelungen. Hütter hatte bereits am Samstag mit einem wilden Ritt und Rang drei in der Abfahrt gezeigt das mit ihr zu rechnen ist. Am Sonntag schlug die 29-jährige Steirerin zu. „Gestern war es zwar voll gut, aber teilweise bin ich nicht gut Ski gefahren. Heute wollte ich die alte Risiko-Conny mit der neuen Technik-Conny verbinden, ich glaube das ist gelungen“, freute sich Hütter im ORF-Interview.