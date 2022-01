Windiges Wetter hält in der neuen Woche weiter an

Von den teils heftigen Sturmböen am Wochenende waren vor allem die Bezirke Steyr-Land, Grieskirchen und Schärding betroffen, gröbere Schäden gab es aber laut Landesfeuerwehrkommando keine. In Aschach an der Steyr etwa war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt und hatte einen nächtlichen Stromausfall verursacht. In der Nacht auf Sonntag ist außerdem wegen des starken Windes im Ennshafen ein Arbeitsschiff abgerissen und auf die Donau getrieben. Gegen 4 Uhr früh verständigte das Schifffahrtsunternehmen die Polizei, und eine Suchaktion begann. Nach etwa 1,5 Stunden konnte das 18 mal elf Meter große Schiff im Bereich Au an der Donau gefunden und mit Hilfe eines Schubschiffes geborgen werden.