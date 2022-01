„Olympia 2026 wird für mich kein Thema mehr sein“

„Ich bin einfach schlecht gefahren und auch das Vertrauen war nicht so da wie erhofft", sagt Fredi Berthold den Grund, weshalb er den Sprung ins rot-weiß-rote Aufgebot für die Olympischen Spiele in Peking (Chn) verpasst hat. Und das, obwohl der Gargellner mit Rang 17 beim Olympiatest in China im November und Platz neun beim Weltcup in Val Thorens (Fra) eigentlich einen guten Saisonstart hatte.