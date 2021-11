Mit Ärger und Zuversicht zurück in die Heimat

„Leider habe ich den Start in die neue Saison nicht so hinbekommen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte“, sagt der Ländle-Skicrosser, der erneut an seinem „Heat-Fluch“ scheiterte und weiter auf seinen ersten Viertelfinaleinzug warten muss. „Ich habe mich nach Rang fünf in der Quali und richtig starken Trainings wirklich gut gefühlt“, sagt der Polizeisportler, der in seinem Achtelfinal-Heat Teamkollegen Tristan Takats und dem Deutschen Tobi Müller den Vortritt lassen musste.