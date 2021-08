Nasenspray soll Impfung ohne Stich ermöglichen

Viele Impfstoffe in Entwicklungsstadium

Es würden „sekretorische IgA-Antikörper“ produziert, die aktiv in die oberen Atemwege transportiert werden - und dort den Erreger früh hemmen. Diese Vakzine seien aber leider noch nicht auf dem Markt. Es befinde sich aber der eine oder andere Impfstoff in Entwicklung - wenn auch noch in früheren Phasen. Vielversprechend sei etwa ein Vakzin auf Basis abgeschwächter SARS-CoV-2-Lebendviren vom US-Unternehmen Codagenix, das dabei mit dem Serum Institute of India kooperiert. Ebenfalls über die Nase verabreichen könnte man einen Vektor-Impfstoff, bei dem Teile des SARS-CoV-2-Virus-Erbguts über ein anderes Virus in den Körper gebracht werden.