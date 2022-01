Schüler sind im Ausnahmezustand

Verwüstete Klos die zu namentlichen Pausen-Toilettenverbot für vier Schüler führen, Streitereien zwischen Schülern und Lehrpersonal wegen der Maskenpflicht im Schulgebäude, die eine Direktorin dazu bringt, rote Karten zu vergeben und Schulbesuchsverbot für Maskensünder anzudrohen - Vorfälle wie diese an unseren Schulen sorgten in den letzten Tagen für Schlagzeilen. Steigt das Aggressionspotenzial in den Klassenzimmern aufgrund der Corona-Pandemie an?