Wut-Direktorin droht Schülern mit der Roten Karte

Ein Rundschreiben der Direktorin der Mittelschule Neufelden in Oberösterreich sorgt bei Schülern und Eltern für Aufsehen. Die Pädagogin kündigte - für den Fall eines wiederholten schlampigen Umgangs beim Tragen der FFP2-Maske im Schulgebäude - harte Sanktionen an. Wer eine „Rote Karte“ bekommt, muss von den Eltern abgeholt werden und darf am nächsten Tag nicht am Unterricht teilnehmen.