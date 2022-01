WC-Verbot für vier Schüler sorgt für Riesen-Wirbel

Wie berichtet, sorgt in der Innovativen Mittelschule Langenhart in St. Valentin ein kürzlich verhängtes WC-Verbot für vier Schüler für Aufregung. Nach dem „Krone“-Bericht wurden am Mittwoch auch seitens der Bildungsdirektion erste Schritte in die Wege geleitet. So soll es bereits ein Gespräch der Schulaufsicht gemeinsam mit der betreffenden Klassenlehrerin und den vier Burschen gegeben haben. Laut Auskunft der Bildungsdirektion haben die Schüler sich in dem Gespräch einsichtig gezeigt. Das WC-Verbot sei somit aufgehoben.