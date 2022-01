Schon zwei Schulen und 336 Klassen geschlossen

Die höchste Inzidenz hat laut Klaus Vander, dem leitenden Mikrobiologen der Kages, derzeit die Altersgruppe der 6- bis 14-Jährigen. In der Steiermark sind schon mehr als 300 Klassen im Heimunterricht, in Graz wurde eine zweite Schule geschlossen. Ab übernächster Woche soll es endlich zwei PCR-Tests pro Woche in den Schulen geben.