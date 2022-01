Hilfe bei Krisen in NÖ jetzt rund um die Uhr

Mit rund 800 Einsätzen pro Jahr ist das AKUTteam NÖ nicht nur Helfer in der Not, sondern auch wertvolle Stütze für das Gesundheitssystem. Und es ist damit auch einzigartig in ganz Österreich. Dabei reicht das Aufgabengebiet von der akuten Betreuung in psychischen Notlagen – etwa ein unvorhergesehener Todesfall oder ein Gewaltverbrechen – bis hin zur Suche eines Akutbetreuungsplatzes für einen Pflegebedürftigen.