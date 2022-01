Energiepreise gefährden Aufschwung in Industrie

Fachkräfte-Mangel nach wie vor Sorgenkind

Seit Längerem eine große Herausforderung ist der Mangel an Fachkräften. Gerade heftig am Rekrutieren von Personal ist etwa der Automatisierungs-Spezialist Knapp mit Sitz in Hart bei Graz: Bis Ende des noch laufenden Geschäftsjahres 2021/22 sollen 1000 neue Mitarbeiter eingestellt werden, „700 sind bereits an Bord“, berichtet Vorstandsvorsitzender Gerald Hofer.