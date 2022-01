Schönborn: „Es wird nicht mehr vertuscht werden“

Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn hat sich erstmals zum aufsehenerregenden Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen in der Erzdiözese München und Freising geäußert. „Ich glaube, was jetzt notwendig ist, ist die Umsetzung in die Praxis. Das ist ein Rechtsgutachten, keine Handlungsanweisung“, betonte der Erzbischof von Wien. Das Wichtigste sei die Prävention. Zum künftigen Umgang mit Missbrauchsfällen sagte Schönborn: „Ich glaube, sagen zu können, es wird nicht mehr vertuscht werden. Es darf nicht mehr vertuscht werden.“