Bosnier (44) kollidierte frontal mit Gegenverkehr

Gegen 21:00 Uhr fuhr ein 44-jähriger Bosnier mit seinem PKW auf der Seeufer Landesstraße in Faak am See im Bezirk Villach, als er plötzlich aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. Dadurch kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den entgegenkommenden PKW eines 33-jährigen Mann aus Faak am See.