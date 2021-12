Der nächste Angriff der Ski-Familie Feurstein

Für Lukas Feurstein war der Walliser Skiort bislang ein großartiger Boden. Nach Rang zwei im ersten Europacup-Super-G am Montag fuhr der 20-Jährige am Dienstag im zweiten Rennen mit Platz sechs erneut ins absolute Spitzenfeld. Nach einem Ruhetag am Mittwoch zeigte der regierende Riesentorlauf-Juniorenweltmeister auch in seiner „Spezialdisziplin“ auf, schnappte sich als Dritter auch hier erstmals einen Podestplatz. Und das trotz der hohen Startnummer 35 im ersten Lauf und alles andere als guten Sichtverhältnissen im Finallauf.