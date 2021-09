Hirschers Ex-Coach: „Trainer haben Lukas am Radar“

Und voller Vorfreude auf die neue Saison, die einige Veränderungen für den 20-Jährigen mit sich bringt. So ist der regierende Riesentorlauf-Juniorenweltmeister neu in der „Weltcup Technik 2“-Trainingsgruppe von Robert „Momo“ Füss. „Momo hilft einem wirklich in jedem Bereich und die anderen Jungs in der Gruppe, wie etwa Josh Sturm oder Thomas Dorner, kenne ich schon sehr lange“, erzählt der Mellauer, der sich in der neuen Umgebung pudelwohl fühlt.